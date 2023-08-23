Borsa İstanbul güne yüzde 0,63 artışla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,10 puan artışla ve yüzde 0,63 değer kazanarak 7.820,40 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile sigortacılık, tek kaybettiren yüzde 0,87 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kaybıyla günü 7.771,30 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.