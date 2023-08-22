Borsa İstanbul güne yüzde 0,76 yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,50 puan artışla ve yüzde 0,76 değer kazanarak 7.856,15 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,11 ile iletişim oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazancıyla 7.796,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.870 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.