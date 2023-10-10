Borsa İstanbul güne yüzde 1,36 yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,37 puan artışla ve yüzde 1,36 değer kazancıyla 8.304,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,92 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,09 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,21 değer kaybıyla günü 8.193,44 puandan tamamladı.

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Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 seviyesinin direnç,8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.