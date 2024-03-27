Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,07 puan artışla 8.821,45 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 35 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,98 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,80 ile spor oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.