Borsa İstanbul günün ilk yarısında yüzde 1,21 primlendi (20 Kasım 2023 BIST 100 endeksi)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,35 puan artışla 7.948,71 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 41,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,48 ile sigorta oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.