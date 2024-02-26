Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,91 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 9.411,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,52 ile turizm oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 9.374,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.416,70 puana taşıdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.