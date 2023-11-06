Borsa İstanbul haftaya yüzde 1,13 yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,85 puan artışla ve yüzde 1,13 değer kazanarak 7.792,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 0,73 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2,89 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazancıyla 7.705,99 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.880 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.