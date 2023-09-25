Borsa İstanbul ilk yarıda yüzde 2,49 primlendi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 200,20 puan artarak 8.239,38'e çıktı. Toplam işlem hacmi, 74,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97 ve holding endeksi yüzde 1,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,03 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.