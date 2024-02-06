Borsa İstanbul rekor yolculuğuna devam ediyor

Birol BOZKURT

Piyasalar Merkez Bankası’nda yaşanan değişime beklendiği gibi negatif bir tepki vermedi. Hatta dün gün içinde 7 bin 784 puanla tüm zamanların zirvesini yenileyen Borsa İstanbul günü yüzde 1,28 artışla 8 bin 776 puandan tamamladı. Yükselişe sigorta endeksi, teknoloji endeksi, ulaştırma ve bankacılık endeksi öncülük etti.

Uzmanlar teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu söylüyor.Yeni Başkan Dr. Fatih Karahan’ın göreve gelmesinin ardından Merkez Bankasın’dan ilk düzenlemeler de gelmeye başladı. Buna göre Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak. Ayrıca döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta tarih uzatıldı.

TL zorunlu karşılıklara faiz uygulanacak

Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak.

Buna göre, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak. Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre, döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzatıldı. Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden Döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyelerle ilgili daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı. TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

Şekib Avdagiç: Merkez Bankası'nın politikasında değişiklik öngörmüyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası’nda yaşanan başkan değişikliğine ilişkin, "İş dünyası olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB'nin ekonomi politikasında bir sapma veya değişiklik olacağını öngörmüyoruz." dedi.

Türkiye'nin devam eden bir ekonomi politikası paketi bulunduğuna işaret eden Avdagiç, bu anlamda TCMB'de uygulanan politika setinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile uyumlu şekilde yürüdüğünü vurguladı.

Avdagiç, TCMB Başkanlığına daha önce Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Karahan'ın seçilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İş dünyası olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB'nin ekonomi politikasında bir sapma veya değişiklik olacağını öngörmüyoruz.

En önemli konulardan biri döviz fiyatlarına yansımasının ne olacağıydı, hafta sonu herhangi bir dalgalanma olmadı, gayet stabil ve yatay bir seyirde süreç devam etti. Döviz kuru tek gösterge değil ama kısa vadede önemli bir gösterge. Dolayısıyla TCMB politika setinin ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi politikasının aynen devam edeceğini görüyoruz, piyasada olumsuz bir yansıması olmasını öngörmüyoruz."

Deutsche Bank'tan TCMB analizi

Deutsche Bank, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini değerlendirdi. Banka, daha fazla faiz artırımı için alan açıldığı öngörüsünde bulundu. Bankanın analizinde başkan değişimi ve enflasyonun yükselmesinin daha fazla faiz artırımı için alan açtığı belirtildi.

Yakın vadede enflasyon baskısının artacağını belirten Deutsche Bank stratejistleri, "Yeni TCMB Başkanı'nın atanmasıyla birlikte, 250 baz puan hatta 500 baz puan daha önden yüklemeli sıkılaştırma için alan görüyoruz. 500 baz puan artırım henüz fiyatlanmadı" ifadelerini kullandı. Banka, bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklemediğine yönelik görüş bildirdi. Piyasaların ise 2025 yılı için kademeli bir düşüş döngüsünü fiyatlayacağı öngörüldü. Ayrıca Merkez Bankası'nın ek makro ihtiyati tedbirlere başvurabileceği de kaydedildi.

Borsanın ocak ayı şampiyonu Beşiktaş oldu

Beşiktaş, borsada yatırımcısına ocakta önceki aya göre yüzde 27,2 kazandırdı. Geçen yıl borsada gösterdiği başarılı performansı yeni yıla da taşıyan kulüp, 2023'te yüzde 621,6 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergilemişti. Spor endeksi, ocakta yüzde 19,3 artış kaydederken, spor şirketleri yatırımcısını sevindirdi. Bu dönemde borsada Ligin zirvesindeki Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 21,2, zirve ortağı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri ise yüzde 14,1 değer kazandı.