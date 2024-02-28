Borsa İstanbul VİOP güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 düşüşle 9.730,00 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 altında 9.730,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,9 altında 9.755,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 9.733,25 puana indi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.