Borsa İstanbul VİOP güne yatay başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışa paralel 8.580,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,4 altında 8.580,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 8.576,75 puan oldu.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.500 ve 8.400 puanın destek, 8.600 ve 8.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.