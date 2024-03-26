Borsa İstanbul VİOP güne yatay başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 10.016,75 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen altında 10.016,75 seviyesinden işlem gördü.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 10.019,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 10.016,50 puana indi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.