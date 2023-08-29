Borsa İstanbul VİOP güne yüzde 0,1 artışla başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 8.541,00 puandan başladı.
Haber Merkezi
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Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.541,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,2 üzerinde 8.533,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 8.544,00 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.500 ve 8.400 seviyelerinin destek, 8.600 ve 8.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.