Borsa İstanbul VİOP güne yüzde 0,3 artışla başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 8.790,00 puandan başladı.
Haber Merkezi
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Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 8.790,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,7 altında 8.766,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.773,00 puan oldu.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.850 ve 8.950 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.