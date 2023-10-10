Borsa İstanbul VİOP güne yüzde 0,3 artışla başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 8.790,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,7 altında 8.766,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.773,00 puan oldu.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.850 ve 8.950 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.