Borsa İstanbul VİOP güne yüzde 0,9 artışla başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,9 artışla 8.045,00 puandan başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8.045,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,4 altında 7.971,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 8.044,75 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.000 ve 7.850 puanın destek, 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.