Borsa İstanbul VİOP haftaya düşüle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 düşüşle 9.496,75 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 altında 9.496,75 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 9.514,00 puandan tamamladı. Endeks kontratında, akşam seansında Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından oynaklığın artmasıyla yüzde 0,6 düşerek 9.453,75 puana geriledi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.