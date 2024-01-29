Borsa İstanbul VİOP haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 artışla 9.321,25 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 9.321,25 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,3 üzerinde 9.300,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 9.308,00 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.