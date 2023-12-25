Borsa İstanbul VİOP haftaya yüzde 0,3 azalışla başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 altında 8.224,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,1 altında 8.250,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 8.240,50 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmediğini hatırlatarak, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta yüzde 85 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağının tahmin edildiğini belirten analistler, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 8.200 ve 8.100 puanın destek, 8.300 ve 8.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.