Borsa İstanbul VİOP yatay seyirde

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 10.977,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,8 üzerinde 10.977,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 10.981,25 puana çıktı.

Analistler, bugün nisan vadeli endeks ve hisse kontratlarında vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemleriyle oynaklığın yüksek olabileceğini vurgulayarak, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.