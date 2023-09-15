Borsa İstanbul VİOP yüzde 0,3 yükselişle güne başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 yükselişle 8.903,75 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 8.903,75 seviyesinden işlem gördü.
Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,6 üzerinde 8.880,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.895,25 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.