Borsa İstanbul yine rekorla açıldı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,56 puan artışla ve yüzde 0,34 değer kazanarak 7.495,65 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 0,93 ile sigortacılık oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 artışla rekor seviye olan 7.470,10 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.427,10 puana taşıdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.