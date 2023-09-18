Borsa İstanbul yüzde 0,12 düşüşle haftaya başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,56 puan azalışla ve yüzde 0,12 değer kaybederek 7.952,42 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 azalırken, holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren ise yüzde 0,95 ile sigorta oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,93 değer kaybıyla 7.961,98 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyesinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.