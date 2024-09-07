Borsa İstanbul'da bu hafta: En çok kazandıran Borusan; en çok kaybettiren Tofaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,63 değer kaybederek 9.771,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.768,60 ve en yüksek 10.159,21 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,16 değer kazanarak 11.098,73 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,41 düşüşle 9.607,60 puan, Sanayi Endeksi 0,95 azalışla 13.182,19 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,70 değer kaybıyla 12.957,42 puan oldu.

En çok artan ve azalanlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,08 ile Borusan Boru Sanayi oldu.

Borusan Boru Sanayi’yi, yüzde 14,03 ile Katılımevim, yüzde 13,32 ile VakıfBank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,06 ile Tofaş, yüzde 8,37 ile Reeder Teknoloji ve yüzde 7,23 ile Anadolu Efes Biracılık olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 468 milyar 633 milyon lirayla Koç Holding, 464 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 404 milyar 685 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.