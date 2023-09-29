Borsa İstanbul'da gong DMR Unlu Mamuller için çaldı

Halka arzı, yatırımcılardan gelen 6,88 kat talep ve 768 milyon TL büyüklükte bir ilgiyle tamamlanan DMR Unlu Mamuller için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Şirket, gong töreniyle Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Halka arz aracılığını A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yürüttüğü DMR Unlu Mamuller hisseleri, Borsa İstanbul'da "DMRGD" sembolüyle işlem görüyor.

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ halka arz gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Arif Tuncay Ersöz, DMR Unlu Mamuller Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, şirketin yatırımcılarından Re-Pie Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, Re-Pie Yönetim Kurulu Üyesi Caner Bingöl, Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

DMR Unlu Mamuller, halka arzı sürecinde 187'si yurt içinden kurumsal, 10'u yurt dışından kurumsal, 205'i de çalışanlardan oluşan yatırımcılar olmak üzere toplamda 3 milyona yakın yatırımcıya ulaştı.

"Faaliyetlerimizi, teknolojik gelişmeleri takip ederek sürdürüyoruz"

Simit Sarayı'nın iştiraki ve üretim tesisi olan DMR Unlu Mamuller'in Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, törende yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bu yana dondurulmuş unlu mamuller pazarında faaliyetlerini genişleten bir şirket olarak, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok ülkeye ve noktaya ürünleriyle ulaştıklarını söyledi.

ABD, Danimarka, İsrail ve Kanada dahil olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye donuk ürünler ihracatı gerçekleştirdiklerini aktaran Kavukcu, şunları kaydetti:

"Uluslararası standartlara, yasalara ve mevzuatlara ve müşteri gerekliliklerine uygun şekilde, seçkin, alanında uzman ve güvenilir tedarikçilerle iş birliği yapıyoruz. Faaliyetlerimizi, teknolojik gelişmeleri takip ederek, kalite, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi değerlere odaklanarak helal yönetim şartlarına uygun, şeffaf, paylaşımcı ve çözüm odaklı sürdürüyoruz.

Sürdürülebilir büyümeye devam ediyoruz. Yatırımlarımızı artırmak için kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya odaklandık. Halka arz sürecini de yatırımcılarımızın yoğun ilgisiyle tamamladık. Halka arz edilen miktarın, yurt içi bireysel yatırımcılar kategorisinde 5,67 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 12 katı talep topladık. Bu, talep ettiğimizin 7 katı. Bireysel ve kurumsal olmak üzere 2 milyon 974 bin 287 yeni ortağımızın desteğiyle de üzerimize düşen görev ve sorumlulukları hem ülkemiz hem de çalışanlarımız ve hissedarlarımız için en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün burada ilk adımını attığımız bu güzel yolculuk herkes için hayırlı olsun."

"Yaklaşık 3 milyon yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir"

Borsa İstanbul AŞ Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Arif Tuncay Ersöz de DMR Unlu Mamuller'in sahip olduğu üretim kapasitesi ve geniş ürün yelpazesiyle gıda sektörünün önemli şirketlerinden olduğunu ifade etti.

Ana ortağı Simit Sarayı'nın ilham veren bir girişimcilik yolculuğunun ardından adını dünyaya duyurduğunu ve başarılı bir marka haline geldiğini anlatan Ersöz, "Bugün, DMR Unlu Mamuller borsamızda işlem görmeye başlamasıyla, marka değerini daha da artıracaktır. Yurt içinde ve yurt dışında genişleyen bir müşteri ağına sahip olan şirketin, sermaye piyasamızdan temin ettiği finansman ve yeni ortaklarından aldığı güç, bu büyümesinde önemli bir destek olacaktır. DMR Unlu Mamuller, 768 milyon TL tutarındaki halka arz büyüklüğüyle ve yaklaşık 3 milyon yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu halka arz sürecinde emeği geçen herkese, şirketin ve aracı kurumun tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. DMR Unlu Mamuller'e Borsa İstanbul ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasamıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Re-Pie Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin de Re-Pie olarak, 2021 yılında DMR Unlu Mamuller'e iştirak ettikleri Pre-IPO perakende girişim sermayesi fonunun içerisinde, yatırımcı olarak Bulls GSYO, Azimut, Qinvest, QNB ve Fiba Portföy'ün yönettikleri emeklilik fonlarıyla dolaylı olarak 710 bin kişinin yatırımının bulunduğunu dile getirdi.

Ergin, "Girişim sermayesi ekosisteminde yatırımcılarımıza sunmaya çalıştığımız varlık çeşitlememiz çerçevesinde, özel sermaye anlamında yatırım yaptığımız ve gerek ihracat potansiyeliyle gerek marka bilinirliği gerekse üretim kalitesine güvendiğimiz DMR Unlu Mamuller'in halka arzında elde ettiğimiz yeni sermaye akışında şirketin daha hızlı bir büyüme ivmesine olan inancımız tam. Bu aynı zamanda şirketin geleceğine olan inancımızın da bir göstergesi niteliğinde. DMR Unlu Mamuller'in yüksek üretim kapasitesi, marka değeri ve kalitesiyle Türk damak tadını ve lezzetlerini tüm dünyaya tattıracak bir şirket olarak ülkemize, borsaya ve yatırımcılara da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak ise Türkiye ekonomisinin sermaye piyasaları yoluyla gelişeceğini belirterek, DMR Unlu Mamüller'in Borsa İstanbul'da işlem görmesine A1 Capital'in aracılık etmesinden son derece mutlu olduğunu ifade etti.

DMR Unlu Mamuller'in yatırımcılarından Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olarak, yatırım yapacakları şirketlerde, ortakların yenilikçi ve vizyoner olmalarını önemserken, şirketin uluslararası başarı potansiyelini dikkate aldıklarını aktararak, "Re-Pie Portföy Yönetimi’nin kurucusu olduğu bir perakende girişim sermayesi fonu aracılığı ile yatırım yaptığımız DMR Unlu Mamuller'e yatırım kararı alırken de ülke ekonomisine istihdam, üretim ve ihracat yönüyle katkısını da göz önünde bulundurduk. DMR Unlu Mamuller'iin talep toplamada sağladığı başarı için kendilerini tebrik ediyorum. Sermaye piyasalarına hayırlı olmasını umuyor, başarılarının devamını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.