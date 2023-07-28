Borsa İstanbul’da gong Fuzul GYO için çaldı

Fuzul GYO, bugün gerçekleşen gong töreni ile borsada işlem görmeye başladı. Yurt içinde büyük ilgi gören, bugüne kadar halka arz olan GYO şirketleri arasında en yüksek bireysel katılımcı sayısına ulaşan Fuzul GYO , yıldız pazarda işlem görmeye başlayacak.

Fuzul GYO’un halka arzı nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Fuzul GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Fuzul GYO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, konsorsiyum liderleri Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal ve Fuzul Holding ailesinin temsilcileri katılım sağladı.

“GYO’ların en yüksek bireysel katılımcı sayısına ulaşan ilk halka arzı”

Gong töreninde konuşan Fuzul GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Fuzul GYO’nun Borsa İstanbul ailesine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Fuzul GYO paylarının bugün itibariyle yıldız pazarda işlem görmeye başlayacağını bilmek ayrıca gurur verici. Çok başarılı bir halka arz süreci geçirdik. Türkiye’de GYO şirketleri arasında en yüksek bireysel katılımcı sayısına ulaşan ilk şirket olduk. Fuzul GYO’nun kalitesini, ülkemiz için yarattığımız değerleri, ilkelerimizi, finansal gücümüzü ve büyümemizi her dönemde destekleyen öz sermayemizi yatırımcılarımıza doğru şekilde aktardığımızı düşünüyorum. Yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi bir anlamda bize gösterilen güvenin teyidi. Bu güvene layık olmak için aynı motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.