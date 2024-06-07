Borsa İstanbul'da gong Horoz Lojistik için çaldı

Horoz Lojistik için yapılan gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Horoz Lojistik Onursal Başkanı Nurettin Horoz, Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, Horoz Lojistik Mali İşler Grup Başkanı Murat Kaplan, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansinvest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esen Pamir Karagöz ve QNB Finansinvest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu katıldı.

Ergun, törende, "Bu halka arz sürecinde gayret gösteren şirket çalışanlarına, aracı kuruma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Horoz Lojistik'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

"Artık 1 milyon 700 bin ortağımız var"

Törende söz alan Taner Horoz da "Artık yaklaşık 1 milyon 700 bin ortağımızla birlikte daha güçlüyüz. Bu vesileyle, halka arz sürecimize dahil olan 1,69 milyon yeni ortağımıza hayırlı olsun diyor, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre dostu lojistik çözümler

Talep toplama sürecinde yoğun talep gördüklerine dikkati çeken Horoz, "Başarıyla tamamladığımız halka arz sürecinin, Horoz Lojistik'in büyüme stratejileri ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırma yolunda önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyorum. Yeni ortaklarımızın desteğiyle, daha güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz." diye konuştu. Horoz, şirketlerinin geleceğe yönelik planları arasında, teknolojik yenilikler, çevre dostu lojistik çözümler ve yurt dışı pazarlara açılmanın yer aldığını aktardı.