Borsa İstanbul'da gong MOGAN Enerji için çaldı

Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından MOGAN Enerji, halka arz sürecini tamamladı. MOGAN Enerji’nin halka arz edilen hisseleri 7 Mart’ta (Bugün) düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Güçlü bir talep ile Borsa İstanbul’a gelen MOGAN Enerji’nin halka açıklık oranı yüzde 10,76, halka arz büyüklüğü ise 2.975.654.550 TL oldu. İş Yatırım ve TSKB liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla talep toplayan şirketin halka arzına toplam 3.646.386 başvuru olurken, 3.502.383 yatırımcının talebi karşılandı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun gong töreninde yaptığı açıklamada “Köklü bir geçmişe sahip olan Mogan Enerji, rüzgârı, hidroelektriği ve jeotermali ile yenilenebilir enerji üretimine gönül vermiş sektörünün lideri bir şirketimizdir.

Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, büyüme hedeflerini gerçekleştirecek ve kurumsal kimliğini güçlendirecektir. Şirketimizin değerli yöneticilerine, ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefine ve enerji arz güvenliğine sağladıkları katkılar için teşekkür ediyorum.

Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mogan Enerji’ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

MOGAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Aygün, “Açılış seansıyla birlikte #MOGAN koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyoruz. Bunun heyecanı içerisindeyiz ve halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yatırımcılarımıza gösterdikleri ilgi için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Orta ve uzun vadeli büyüme planlarımız açısından bize katkı sunacak bir süreç oldu” dedi. Aygün, sözlerine şöyle devam etti:

“Halka arzla birlikte şeffaf ve istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürmek istiyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek ve Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edeceğiz. Halihazırdaki portföyümüzün tamamı jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi olmak üzere tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Gelir çeşitlendirme fırsatı yaratan çok sayıda elektrik üretim santraline sahibiz. Dolayısıyla hem dünyadaki hem de Türkiye'deki çevreyle ilgili politikaların bu yönde ilerlemesi, bize büyük destek sağlıyor. Şimdiye kadar karlı olduğunu düşündüğümüz projelerde rol aldık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Halka arz gelirlerimizin yüzde 45’ini yeni yatırımlarımız için kullanacağız. Örneğin mevcut rüzgar enerji santralimiz kapsamında, ilave 32,5 megavat kapasiteli hibrit güneş enerji santrali yatırımımız olacak. Yanı sıra yurtdışında yatırım yapmayı planlıyoruz. Yeni yatırımcılarımızın güven ve desteği ile bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Halka arz sürecimizin tüm paydaşlarımız ve Borsa İstanbul adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.