Borsa İstanbul'da gong, Özyaşar Tel için çaldı

Enerji, inşaat ve sanayi sektörü gibi geniş bir alanda hizmet veren şirket, 23-24 Mayıs'ta gerçekleştirilen talep toplama sonrası bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da 'OZYSR' koduyla işlem görecek. Şirketin yatırımcılara ayırdığı paylara 2.2 kat fazla talep gelirken, halka arz büyüklüğü 873.6 milyon liraya ulaştı.

"Üretimi ve ihracatıyla ülkemizin gururu"

Özyaşar Tel'in borsada işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şirketin çelik tel ve ürünleri üretimiyle ve ihracatıyla Türkiye'nin değerli bir firması olduğunu söyledi:

"Özyaşar Tel bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle bir yandan yatırımlarının finansmanı ve kapasite artırımına imkan sağlarken, diğer yandan kurumsal yapısını daha da güçlendirerek hedeflerine sağlıklı bir şekilde ilerlemeye devam edecektir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına ve aracı kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Sürdürülebilir ve yenilikçi büyüme

Özyaşar Tel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çokyaşar da şirketin başarı yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye İhracatçılar Meclisinin ilk 1000 ihracatçı sıralamasında ve İSO ikinci 500 listesinde yer alıyoruz. Halka arzımızla sürdürülebilir ve yenilikçi büyümemizi devam ettirerek sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağız. Markamıza değer katacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. " diye konuştu.

"Halka arz, bizim için tarihi bir adım"

Özyaşar Tel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Derviş Ali Çokyaşar da çelik tel sektöründe üretimin ve sürdürülebilirliğin öncüsü olarak sektörde yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini ifade etti: "Başarıyla sonuçlanan halka arzımız, şirketimizin sürdürülebilir büyümesi ve sektördeki başarılı yolculuğumuz için tarihi bir adımdır. Değerli yatırımcılarımızın katkılarıyla ulaştığımız bu başarı, Özyaşar Tel'in geleceğine duyulan inancın en somut göstergesidir." dedi.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Esen Pamir Karagöz de Özyaşar Tel'in halka arzına 1,5 milyonun üzerinde yatırımcıdan başvuru geldiğini belirterek, "2,2 kat taleple 1.5 milyar lira tutarında talep toplanmıştır. Ek satışla birlikte toplamda 31.2 milyon adet pay halka arz edilmiş, halka arz büyüklüğü 873.6 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Özyaşar Tel, yüzde 30,23 halka açıklık oranına ulaşmıştır." bilgisini verdi.