Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı rüzgârı bekleniyor

Birol BOZKURT

Piyasalarda yeni ekonomi yönetimiyle birlikte hükümetin ekonomide politika değişikliğine gitmesi sonrası başlayan pozitif hava devam ediyor. Yabancı kuruluşlar Türkiye ile ilgili peş peşe olumlu açıklamalar yaparken Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcının dönüşünün hızlanması bekleniyor.

Uzmanlar yabancı yatırımcının dönüşüyle birlikte borsada yaşanan TL bazlı rekorların dolar bazlı rekorlara dönebileceğini söylüyor. Borsada yabancı takası hali hazırda yüzde 31 seviyesini geçmiş durumda. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında da son iki haftadır yaşanan çözülmenin hızlanmasıyla buradan çıkan paranın ağırlıklı olarak borsaya gelmesi bekleniyor.

Bu beklenti ışığında yılsonu BIST 100 endeksi tahmini de 10 bin puana çıkmış durumda. Uzmanlar, fiyat istikrarı konusunda atılan adımların ve kurulan yeni ekonomi yönetiminin etkisiyle Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüşün de Borsa İstanbul’da hisse fiyatlarına olumlu yansıdığını kaydetti. BIST 100 endeksi, yıllık performans açısından 2023’te dünya çapında öne çıkan borsalar arasında zirvede yer aldı. Borsa İstanbul getiri arayışının öne çıktığı 2023’te 3 milyon 794 bin 409 olan yatırımcı sayısı, 31 Ağustos itibarıyla 2 milyon 462 bin 6 kişi artarak 6 milyon 257 bin 415 kişi oldu.

BIST 100 endeksi 2023’ün başından 8 Eylül tarihine kadar yüzde 51,1’lik getiriyle 8.325,30 puana yükselerek, dünya genelinde önemli pay piyasaları arasında açık ara en iyi performansı sergiledi. Söz konusu yükseliş 2000 yılından bu yana yıllık bazda en güçlü 6’ncı artış olarak kayıtlara geçerken, BIST 100 endeksi 1997’den bu yana ilk defa 5 yıl üst üste yatırımcısının yüzünü güldürdü. Dolar bazında da yatırımcısına yüzde 4,5 kazandıran BIST 100 endeksi, 8 Eylül itibarıyla 310,1 dolar seviyesinde bulunsa da 510 puan seviyesinde bulunan zirvesinden hala uzak olması dikkati çekiyor.

Türkiye yabancı kuruluşların radarında

Merkez Bankası’nın ağustos toplantısında tahminlerin üzerinde 750 baz puanlık sert bir faiz artışına gitti. Sonrasında hükümetin açıkladığı 3 yıllık Orta Vadeli Program’da (OVP) belirlenen hedefler piyasalar tarafından gerçekçi bulundu.

Ardından Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra “negatif ”ten “durağan”a çıkardı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’de, Türkiye’nin seçim sonrası ekonomi politikasında yön değiştirmesinin kredi notu için ‘açıkça pozitif ’ olduğunu bildirdi. Ayrıca Dünya Bankası deprem bölgesindeki imar çalışmaları için 1 milyar dolarlık finansmanı onayladı.

Tüm bu gelişmeler ışığında uzmanlar, TL varlıklara yabancı girişinin hızlanmasını bekliyor. Bunlara ek olarak yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 65’e çıkması ve OVP’de dolar/ TL tahmininin 2024 yılı için yüzde 50 civarında bir artışa işaret etmesi yatırımcıların bu ortamda hangi yatırım aracını tercih edeceği sorusunu akıllara getiriyor. Bu soruya açık ara farkla Borsa İstanbul, yanıtını veren uzmanlar önümüzdeki dönemde gram altın ve TL mevduatın da tercih edilen yatırım araçlarından olacağına dikkat çekiyor.

Borsada yükseliş sürecek beklentisi hakim

2022’inin yıldızı Borsa İstanbul, 2023’ü de getiri lideri kapatmaya hazırlanıyor. Uzmanlar son çeyrekte yükselişin devam etmesini beklerken 2024 yılı için de yatırım araçları arasında borsanın ön plana çıkacağı görüşü ağır basıyor. Ayrıca OVP’de açıklanan hedeflere göre dolar/TL’nin 2024 yılında ortalama 36,8 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. 2025’te 43,9, 2026 yılında ise 47,8 olması bekleniyor.

Bu tahminler ışığında şu anda 1.655 TL civarında olan gram altın fiyatlarının (ons altının şuandaki 1.920 dolar seviyesinde kaldığını varsayarsak) 2.271 TL olabileceğini söyleyebiliriz. 2024 yılında doların Türk Lirası karşısında yüzde 50’ye yakın değer kazanımı öngörülürken bu oran 2025’te yüzde 20’ye 2026’da yüzde 10’a düşüyor. OVP tahminlerinden de anlaşılacağı gibi 2024 taşların yerine oturacağı bir yıl olacak gibi görünüyor.

TL mevduat faizleri yükseliyor

Uzmanlar, TL mevduata ilginin de sürmesini bekliyor. Merkez Bankası’nın son toplantısında yaptığı 750 baz puanlık faiz artırımından sonra bankalarda TL mevduat faizlerinin de arttığı görülüyor. Bankalarda şu sıralarda TL mevduat faizleri yüzde 42’ye kadar ulaşırken son dönemde çözülmenin başladığı KKM faizleri ise yüzde 50’ye yaklaşmış durumda.

Yatırım Finansman Kıdemli Uzmanı Batu Özdemir: Enflasyonist ortam borsaya ilgiyi artırıyor

Enflasyonda takip edilen yeni yükseliş eğilimi sonucu özellikle hisse senetleri başta olmak üzere, yatırım fonları gibi yatırım araçları ön plana çıkıyor.

Artan enflasyon sonrası TCMB Ağustos ayı PPK toplantısının ardından alınan karar ile bankacılık sektörü hisselerinde yükseliş gördük. Buna karşın faizlere duyarlı sektörlerde geri çekilme takip ettik. TL üzerindeki baskının kısa vadede azalması döviz fazlası olan şirketlerden döviz borcu olan şirketlere doğru para girişi yaratabilir. Parasal sıkılaştırma ve faiz artırımının devam etmesi otomotiv ve GYO tarafında satışlardaki büyümeyi sınırlandırabilir.

Artan enflasyonist ortamda TCMB’nin yılsonu enflasyon tahmini üzerinde yukarı yönlü risklerin baskın olduğunu ve TCMB’nin kademeli bir şekilde bütüncül sıkılaşma adımlarını (faiz artışı, seçici kredi ve miktarsal sıkılaşma) sürdürmeye devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu da dolar/TL üzerinde yükselişi sınırlandıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yine de TL üzerinde negatif reel faiz ve rezervler üzerinden baskı sürebilir.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı: Yatırım için karma bir sepet yapmak en doğrusu

Yatırımlar yön arayışı içinde. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının aylık yüzde 9.09 ve yıllık yüzde 58.94 olması yatırımcıyı yeniden bir yol ayrımına getirdi. Borsa İstanbul’da enflasyonun etkisini hemen gördük. Karasız bir seyrin ardından 8000 seviyeleri aşıldı. Yerli ve yabancının ilgisi devam ediyor. Borsa İstanbul yılsonuna kadar talep görmeye devam edebilir. Ayrıca borsayla ilk kez halka arzlar vasıtasıyla tanışan yatırımcının bir kısmının finansal piyasalara katkısı devam edebilir ve orta-uzun vadeli hisse tutma aşamasına geçirebilir. Altın tarafında ise son günlerde yatay bir seyir izliyoruz.

İç piyasanın altın talebi devam ediyor, bu nedenle uluslararası fiyat ile Kapalıçarşı fiyatı farklı işliyor. Hem içeride hem de globalde normalleşme adımları görülmedikçe altının yükseliş beklentisi bitmeyecektir. Ons altındaki yükseliş devam ettikçe altın gramını 2000 TL ve üzerinde görebiliriz. Yatırımlarımızı ne yapalım noktasına geldiğimizde, sepet yapmak doğru cevap olacaktır. Biraz altın, biraz doğru hisse senetleri, biraz döviz, biraz mevduat faizi ile oluşturulabilecek bir sepet kazanmayı hedeflediği gibi kaybetmemeyi sağlayabilir.

Gedik Yatırım- Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ: Borsa en cazip yatırım aracı olmaya devam ediyor

2022 yılından bu yana enflasyondaki görünüm sebebiyle yatırımcılar kendilerini korumak amaçlı, borsaya yatırım yapıyorlar. Bu seneye bakıldığında da, aynı tablonun korunduğunu söyleyebiliriz. Bu senenin ilk beş ayı borsa açısından zor geçti. Seçim belirsizliği piyasada risk iştahının zayıf seyretmesine neden olmuştu. Seçimleri geride bıraktıktan sonra ve haziran ayında yeni ekonomi yönetiminin de gelmesiyle, borsadaki alım iştahı güçlendi. Gelinen noktada yılın sonuna kadar borsadaki temponun korunması bekleniyor.

Enflasyondaki görünüm hala belirsiz ve yukarı yönlü riskler sürüyor. Bu nedenle yatırımcılar alternatif yatırım araçlarına bakarken, en cazip olanı borsa olmaya devam ediyor. Borsa için yılın sonuna kadar yükselişini korumasını bekliyorum. Yeni zirveler test edilmeye devam edebilir. Gün içi oynaklıklar ve kısa soluklu düzeltme hareketine karşı da dikkatli olunmalı. Yeni bir enstrüman çıkmadığı sürece borsadaki temponun korunması beklenebilir. Olası yeni bir araç ise borsada sınırlı negatif bir etki yaratabilir. Ancak borsadaki ana resmi bozabileceğini şimdilik düşünmüyorum.