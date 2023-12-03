Borsa ligi: Beşiktaş 11 ayda yüzde 764,5 yükseldi

Spor endeksi, geçen ay yüzde 1,6 değer kazanarak 4.930,21 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 15,9 yükselişle tamamlayan Beşiktaş yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisse fiyatı geçen ay 58,50 lirayla tavan oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe yatırımcısını üzdü

Kasım ayında borsada Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 5,9, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 9,8 kaybettirdi.

11 aylık yükselişler

Spor kulüplerinin hisseleri, geçen yılın sonuna göre sert yükselişler kaydetti. Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, kasım ayında kadar çıkarak 8 katını aşarak 51,35 liraya çıktı. Beşiktaş böylece yatırımcısına yıl sonuna göre yüzde 764,5 kazandırdı.

Bu dönemde, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 83,5, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 68, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 15,5 arttı.

Rekor seviye!

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip oldu. Beşiktaş, kasım ayını 12 milyar 324 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı 12 milyar 125 milyon 50 bin lirayla Fenerbahçe, 8 milyar 521 milyon 200 bin lirayla Galatasaray, 3 milyar 180 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Geçen ay içerisinde Fenerbahçe'nin piyasa değeri 13 milyar 362 milyon 300 bin lirayla, Beşiktaş'ın piyasa değeri de 12 milyar 936 milyon lirayla tarihi zirveyi gördü.