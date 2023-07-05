Borsa rekor tazeledi! Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 123,85 puan ve yüzde 1,86 yükselişle 6.783,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 26'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Turkcell, ASELSAN ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.924 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.924 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 kazançla 1 milyon 623 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,0292 lira, satışta 26,1335 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 25,9853 lira, satışta 26,0894 lira olarak belirlemişti.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,14'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,58'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 144,5 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 76,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem para politikasına yönelik soru işaretlerini azaltabileceğini, varlık fiyatlarında da oynaklığı artıracağının tahmin edildiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvurusu, JOLTS açık iş sayısı, dış ticaret dengesi, Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.250 seviyesinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.