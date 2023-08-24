Borsa sihirbazı Aref'in portföyündeki 15 hisse paylaşıldı

Acun Ilıcalı'nın programı 'Yetenek Sizsiniz' programıyla ünlenen İlizyonist Aref Ghafouri'ye, geçtiğimiz günlerde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsada 6 ay işlem yasağı getirildi. İllüzyonist Aref Ghafouri'nin portföyündeki hisseler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandı.

Aref'in 15 hissede payı olduğu ve bugünkü fiyatlarla ortalama olarak 1.8 milyonluk hissesi bulunduğu ortaya çıktı. Aref Ghafouri'nin 6 ay boyunca borsalarda işlem yasağı almasından dolayı portföyünde bulunan hisseler satışa sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı incelemeler neticesinde Aref Ghafouri, Avrupa Yatırım Holding hissesinde yaptığı işlemlerden ötürü 6 ay boyunca işlem yasağı aldığı açıklandı. Bunun akabinde Merkezi Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait portföyleri sıraladı. Portföyler arasında illüzyonist Aref Ghafouri'nin de hisseleri yer aldı.

Buna göre Aref Ghafouri'nin portföyünde Alkim Alkali, Anel Elektrik, Aselsan, Astor Enerji, Avrasya GYO, BİM, CW Enerji, Ege Profil, Forte Bilgi İşlem, Garanti BBVA, HUN Yenilenebilir Enerji, İzdemir Enerji, Koray GYO, QUA Granite, Tatlıpınar Enerji hisseleri olduğu belirlendi.