Borsa yatırımcısı sayısı 8 milyonun altına geriledi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 18 Nisan itibariyle Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı ile portföy değerlerinin yayınladı.

Buna göre dün itibariyle borsadaki yatırımcı sayısı 7,6 milyon olarak kayda geçti. Portföy değeri ise 12,9 milyar lira oldu.

Borsadaki yatırımcı sayısının geçen yılın mart ayına göre iki kattan biraz daha az sayıda arttığı görüldü. Portföy değer ise iki kattan daha fazla yükseldi.

Yine şubat ve martta 8 milyonun üzerinde seyreden yatırımcı sayısının yüksek faizlerin de etkisiyle bu ay 8 milyonun altına gerilemesi dikkat çekti.