Borsada 10 bin barajı geçildi yeni hedef 15 bin puan

Birol BOZKURT

Dün Borsa İstanbul’da tarihi bir seviye daha aşıldı. Dün günü yüzde 1,69 artışla 10.082,77 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapatan BIST 100 endeksi, gözünü 15 bin puana dikti. Takasbank Para Piyasası'nda ise dün 56 milyar 233 milyon TL işlem hacmi gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl 40 ila 50 milyar lira arasında olan ortalama günlük hacim bu yıl 50 milyar liranın üzerinde seyrediyor. 10 bin puan barajının geçilmiş olmasının psikolojik bir etkisi olduğunu söyleyen uzmanlar ilk etapta 11 bin puana doğru daha sonra yıl içinde 15 bin puana doğru bir hareket bekliyor. Yılbaşından bu yana yüzde 33’ten fazla değer kazanan Borsa İstanbul, en fazla getiri sağlayan yatırım aracı olmayı da başardı. Uzmanlar ayrıca TL mevduat faizlerinde hızlı bir yükselişin olduğu bu dönemde Borsa İstanbul’un rekor kırarak yoluna devam etmesinin de önemine dikkat çekiyor.

BIST 100 Endeksi dünyadan pozitif ayrışıyor

Bu yıl teknoloji şirketleri öncülüğünde New York Borsası’nda başlayan ralli Avrupa ve Japonya pay piyasalarına da yansırken, BIST 100 endeksi sergilediği performans ile dünyada önemli endeksleri geride bıraktı.

Yılbaşından bu yana ABD’de New York Borsası’nda Nasdaq endeksi yüzde 6,11, S&P 500 endeksi yüzde 6,92 ve Dow Jones yüzde 1,46, Avrupa tarafında Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 8,33, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 7,31, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 12,9 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 5,79 yükseliş kaydetti. Aynı dönemde, BIST 100 endeksi yüzde 33,65 yükselişle 10.019,58 puana çıkarak önemli dünya endekslerini geride bırakırken, dolar bazlı da yüzde 22,16 artış kaydetti.

Borsa İstanbul’un yükseliş potansiyelinin daha da güçlendiğine dikkat çeken uzmanlar, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket karlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahının arttığını belirtiyor. Uzmanlar ayrıca bu hafta faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Gözler S&P’nin not kararında

Yurt içinde ise bu hafta enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

S&P’nin olası not artırma kararının piyasalar üzerinde olumlu bir katkı vereceğini söyleyen uzmanlar tersi bir durum yaşanması halinde kısa süreli bir düzeltme hareketi görülebileceği görüşünde. Uzmanlar teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Citi’den, TL’de uzun pozisyon tavsiyesi

ABD’li banka Citi’den de Türk Lirası ile ilgili açıklama geldi. Bu kapsamda Citi stratejistleri, önümüzdeki birkaç ayda sermaye akışı çekeceği görüşüyle 6 aylık forward işlemleri üzerinden Türk lirasında dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi. Stratejistler, “Seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır” değerlendirmesinde bulundu. Yetkililerin aynı zamanda yurt içi para akışını Döviz mevduatlarından uzaklaştırmak için kademeli bir çabaya da odaklandığı belirtilerek “Bu tavsiye önündeki riskler arasında TCMB’nin duruşunun daha güvercin bir duruşa doğru ani bir şekilde değiştirilmesi de yer alıyor. Hedef : +yüzde 5, zarar kes -yüzde 2,5” görüşüne yer verdi.

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan: 14 bin puan üzeri sürpriz olmaz

BIST 100 Endeksi bugün ilk defa 10.000 puan seviyesini aştı. Piyasaların genel olarak bir düz rakam takıntısı mevcuttur. Bu seviyeler aynı zamanda psikolojik olarak destek direnç görevi de görürler. Bugün test edilen 10.000 rakamı ise bu düz rakamlardan en önemli eşiklerden biri. Burası aşılacak olursa önemli bir eşiğin aşılması hızlı bir hareket getirebilir.

Bu hafta sonunda S&P’den beklenen not artışı da piyasaların güçlü kalmasına destek sağlayabilir. Endekste kısa vadede 10.750 civarı ilk güçlü direnç konumunda olacaktır. Orta vadede ise 400 dolar, kurlarda olabilecek yükselişleri de dikkate aldığımızda yıl içinde 14 bin civarının ve hatta bir miktar üzerinin de test edilmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz.

İş Portföy Araştırma Müdürü Hande Şekerci: Bankacılık endeksi pozitif ayrışabilir

Borsa İstanbul’da yılbaşından itibaren bakıldığında nisan sonuna kadar getiri olarak en fazla ön plana çıkan endeksler teknoloji, sigorta, bankacılık, iletişim ve holdingler oldu. Getiride geride kalan endeksler ise kimya, metal, gayrimenkul, ticaret ve sınai oldu. Türk lirası vadeli mevduat faizlerinin yüksek bir seyir izlemesi normal şartlarda Borsa İstanbul açısından alternatif bir getiri kaynağı yaratıyor.

Yılsonu için BIST100 endeks hedefimizi şimdilik 12.500 seviyesinde tutuyoruz. Bu da nominal olarak oldukça ılımlı bir getiri anlamına geliyor. Bununla birlikte, TL’de ‘carry trade’ fırsatı olması, TL varlıkların yabancı yatırımcı açısından giderek daha cazip hale gelmesi, Borsa İstanbul’da bazı endekslerin olumlu ayrışmasını sağlayabilir diye düşünüyoruz. Yabancı yatırımcı payının artmaya başlaması halinde, bunun önemli kısmının bankacılık endeksi lehine gelişebileceğini düşünüyoruz.

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke: Hisse seçimine dikkat!

Uzun zamandır konuşulan 10.000 seviyesini hafta başı itibariyle test etmiş durumdayız. Kısa vade de 9.700 hattı destek olarak oldukça önemli. Bu seviyenin korunması ile birlikte 11.000 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Üst kısımda özellikle bankacılık hisselerinde dinlenme olması durumunda 10200 seviyesi ilk baskı noktası olarak önemli konumda Teknik göstergelerin yanında temel olarak endeksin hala yükseliş eğiliminde olduğunu düşünüyorum.

Yılın özellikle 2. Yarısında geride kalan kağıtların da harekete katılabileceği ancak şimdilik gözlerin hala bankalar, holdinglerde ve ulaştırma kağıtlarında olduğu bir süreçteyiz. Cuma günü S&P den gelebilecek not artışı yükseliş eğilimini bir miktar arttırabilir. Ancak yükselişin bir ralli havasından çok yatay yukarı bir hareket olması ihtimali daha yüksek gözüküyor. Bu durum özellikle hisse senedi seçiminin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bize hatırlatıyor.