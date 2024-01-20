Borsada 15-19 Ocak haftası: En çok primlenen Tatlıpınar Enerji Üretim

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,13 kazançla 7.996,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.937,06, en yüksek 8.116,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,50 kazançla 7.489,76 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,78 artışla 10.502,02 puan, Mali Endeksi yüzde 0,07 yükselişle 8.719,72 puan, Sanayi Endeksi yüzde 1,40 artışla 11.940,02 puan oldu.

Tatlıpınar Enerji Üretim en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,91 ile Tatlıpınar Enerji Üretim oldu. Tatlıpınar Enerji Üretimi, yüzde 21,23 ile Enerya Enerji, yüzde 18,40 ile Ahlatcı Doğalgaz izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,93 ile Mia Teknoloji, yüzde 6,64 ile VakıfBank ve 4,89 ile Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 390 milyar 21 milyon lirayla Koç Holding, 345 milyar 345 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 279 milyar 675 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.