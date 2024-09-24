Borsada alıcılı seyir: Haftalar sonra 10 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bankacılık ve holding endekslerinin de etkisiyle güne yüzde 0,24 yükselişle 9.911,41 puanla güne başladı. Yine bankacılık ve holding endeksinde yükseliş görüldü.

BIST 100 endeksinde öğle saatlerinde yukarı yönlü hareket hızlandı. Bora yüzde 1,5'a yakın değer kazanarak 10.031,73 puana yükseldi. Borsadaki yükselişle büyük şirketlere gelen alım etkili oldu. BIST 30 Endeksi'ndeki artış yüzde 2'yi geçti.

Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 3,14'ü görürken, teknoloji endeksi yüzde 2,5'luk artış kaydetti.

Borsa İstanbul en son 3 Eylül'de 10 bin puanı geçmesinin ardından 9 bin 500 ila 10 bin puan arasında dalgalı bir seyir izlemişti.