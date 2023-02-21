Borsada BES rüzgarı; fonlardan 9 milyar TL geldi

Birol BOZKURT

Deprem felaketlerinin ardından 5 gün süre ile kapalı kalan Borsa İstanbul bir dizi tedbirle 14 Şubat’ta yeniden açılmıştı. Şirketlerin hisse geri alımlarında desteklenmesinin yanında BES katkı fonlarının da hisse paylarını artırması borsayı yukarı taşıyan en önemli etkenler arasında gösteriliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısının yatırıldığı fonların borsaya aktarılabilecek kısmı yüzde %10’dan 30'a çıkarılacak şekilde değiştirilmişti.

Ayrıca tek hisseye yatırım limiti de yüzde 1’den yüzde 5'e yükseltilmişti. Düzenlemeyle bu fonlarda nakdi devlet katkılarının yüzde 70'inin TL cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında kullanılması zorunluluğu yüzde 50'ye indirildi. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde 24 fonun toplam büyüklüğü 51,3 milyar lira iken TL cinsi devlet tahvilleri (Tahvil+Bono+Kamu Kira Sertifikası) 37 milyar 781 milyon lira büyüklüğündeydi.

Bu rakam 3 günde 12 milyar liralık bir azalış göstererek 25 milyar 694 milyon liraya geriledi. BES katkı fonlarında hisse büyüklüğü 6 milyar 896 milyon liradan 15 milyar 910 milyon liraya yükseldi. Bu rakamlar hisse fonlarında 3 günde 9 milyar liralık artışa işaret ediyor. Yönetmeliğin geçiş hükmü kapsamında 10 gün içinde fonların portföylerindeki değişikliklerin yapılması gerekiyor. Portföy sınırlamalarındaki değişiklikler hisse senedi tarafında portföylerin büyümesini gerektirecek.

Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi?

Uzmanlar bu aşamada 24 BES katkı fonundan 3 milyar liralık bir alım daha yapabileceği görüşünde. Devlet tahvillerinde ise satılacak önemli bir miktar kalmadı. Fonların hisse alımları bittikten sonra borsada yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Teknik olarak borsada 5 bin 300 ve 5 bin 570 seviyelerinin direnç olduğunu söyleyen uzmanlar geri çekilmelerde ise 4 bin 900, 4 bin 850 ve 4 bin 700 seviyelerini ana destek bölgeleri olarak gösteriyor.