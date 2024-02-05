Borsada gün ortası: BIST 100'de 81 hisse yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,98 puan arttı. Cuma günü 8.665,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 50,89 puan ve yüzde 0,59 artışla 8.716,57puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.694,04 puanı, en yüksek 8.784,21 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 1,38, teknoloji endeksi yüzde 2,3, sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları,Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik oldu.