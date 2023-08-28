Borsada gün ortası: Endeks yüzde 2,74 artışla 7.928,28 puana yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 211,60 puan değer kazandı.

Cuma günü 7.716,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 120,52 puan ve yüzde 1,56 değer kazanarak 7.837,20 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.837,07, en yüksek ise 7.954,07 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,81, teknoloji endeksi yüzde 3,61, hizmetler endeksi yüzde 2,64 ve sanayi endeksi yüzde 2,75 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 93'ü yükselirken, 6'sı değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Astor Enerji oldu.