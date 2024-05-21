Borsada gün ortası: Rekor seviyeler sürüyor

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 328,40 puan ve yüzde 3,06 artışla 11.067,98 puana yükseldi. Dün, 10.739,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 27,76 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.767,34 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.751,98 puanı, en yüksek 11.078,09 puanla rekor seviyeyi gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,32, hizmetler endeksi yüzde 0,57 sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Koç Holding, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.