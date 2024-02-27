Borsada halka arz rüzgarı yeniden esmeye başladı

Son haftalarda yeniden ivmelenen Borsa İstanbul'da halka arz furyası kaldığı yerden devam ediyor. Ocak ayında hiçbir halka arza onay vermeyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) şubat ayına hızlı girdi.

Son açıklanan Artemis Halı ve Mogan Enerji halka arzlarıyla birlikte şubat ayında 7 şirketin halka arzına onay verilmiş oldu. 2023’ün sonlarında ilginin azaldığı halka arzlar yeniden yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Yılın son aylarında 73 bin 300 puanlara kadar düşen halka arz endeksi yeni yılla birlikte hızla yükselerek 118 bin 500 puanı geçti. Böylece halka arz endeksi yılbaşından bu yana yüzde 50’ye yakın değer kazanmış oldu.

MOGAN Enerji SPK’dan onay aldı

Yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin en büyük enerji yatırımcılarından biri olan MOGAN Enerji, halka arz oluyor. MOGAN Enerji için 28/29 Şubat-01 Mart 2024 tarihlerinde pay başına 11,33TL’den talep toplanacak. Halka arz edilecek payın yüzde 80’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde hem sermaye artırımı hem de ortak paylarının bir kısmının satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 2 milyar 230 milyon TL’den 2 milyar 440 milyon 108 bin TL’ye yükseltilecek.

Artırılacak 210 milyon 108 bin TL’lik nominal değerli pay ile mevcut ortaklara ait 52 milyon 527 bin TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Şirket, halka arz eden pay sahiplerinin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecek. Halka arz sonrası MOGAN Enerji’nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 10,76’sı Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye başlayacak.

Halka arz geliri yeni yatırım ve borç kapamada kullanılacak

MOGAN Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman, “Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından biri olarak Borsa İstanbul’a gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet yaşıyoruz. MOGAN Enerji’nin temelleri Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarından biri olma hedefiyle 2 Ocak 1980 tarihinde atıldı.

Aradan geçen 40 yıldan fazla sürede istikrarlı bir şekilde yatırımlarımıza devam ederek, özellikle yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin en büyük enerji yatırımcılarından biri olmayı başardık. Türkiye güzel bir enerji ülkesi. Örneğin gündüz GES (günü enerjisi) akşam RES'ten (rüzgar enerjisi) enerji elde edebiliyorsunuz.

Biz de ülkemizin bu potansiyeline inanarak yatırımlarımızı sürdürdük. Bugün de halka arzla birlikte kurumsallaşma adına önemli bir adım atıyoruz. Kurumsallaşmanın en verimli yolu ve doğru adımı halka arz olarak Borsa İstanbul’a gelmekle ve SPK regulasyonu altına girmekle oluyor. Ayrıca halka arz yoluyla şirketimize ortak olan yatırımcılarımıza büyüme hikayemize ortak olma fırsatı sunuyoruz” dedi.

Artemis Halı talep toplamaya başladı

Artemis Halı AŞ'nin heyecan verici halka arz süreci, 27-28 Şubat tarihlerinde yatırımcıların taleplerini toplamaya başlayacak. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığı ile gerçekleşecek halka arzda, şirketin hisseleri ARTMS.HE kodu altında işlem görecek.

Pay başına belirlenen 25,35 lira fiyatla, 20 milyon lira değerinde sermaye artırımı yapılacak ve şirketin %28,57'si halka açık hale gelecek. Artemis Halı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, amaçlarının daha kurumsal, ciddi, izlenilebilir, gözlemlenebilir bir şirket olması olduğunu söyledi. Batallı şöyle devam etti: "Halka arz olmakta kurumsallık açısından çok önemli bir süreç. 27- 28 Şubat'ta talep toplamalarımız olacak.

Kamunun, halkın, yatırımcıların olduğu çok daha fazla ortaklı bir şirketiz. Onun için sorumluluklarımız buna göre olacak. Çalışmalarımız buna göre olacak. Bundan sonraki süreçte şirketin çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum." Batallı, halka arzdan elde edecekleri gelirle Gaziantep'teki fabrikalarının üzerine çatı GES kuracaklarını ve ilave yatırımlar yapacaklarını bildirdi.

Oba Makarna'nın halka arzına 3,4 milyon kişi katıldı

Oba Makarna'nın halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL oldu. Ünlü Menkul Değerler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 407,17 milyon TL’den 479,42 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 72,25 milyon TL nominal değerli şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 39,24 TL olarak açıklanırken belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, halka arzda; halka arz edilen 96,34 milyon TL nominal değerli payların 4,9 katına denk gelen 472,22 milyon TL nominal değerli talep geldi. Halka arza yurt içi bireysel yatırımcılar 1,7 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 8,6 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3,4 katı talep geldi.

Alves Kablo'da halka arz büyüklüğü 778 milyon TL

Alves Kablo'nun 22-23 Şubat'ta düzenlenen halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı. İnfo Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Alves Kablo’nun sermayesinin 120 milyon TL’den 160 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 40 milyon TL nominal değerli 40 milyon adet pay halka arz edildi. Alves Kablo paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 19,45 TL olarak açıklanırken, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklamaya göre yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 17,5 katı olmak üzere toplamda 5,3 kat filtrelenmemiş talep gösterdi.