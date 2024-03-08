Borsada kadın eli güçleniyor

Birol BOZKURT

Türkiye’de sermaye piyasalarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul’a pandemi dönemiyle hızlanan ilgi her geçen yıl katlanarak artıyor.

Enflasyonist ortamın da etkisiyle tasarruf eğiliminde olan vatandaş, geleneksel yatırım araçlarının yanı sıra hisse senedi yatırımına da ilgi duymaya başladı.

Son birkaç yılda halka arzların da etkisiyle tavan yapan bu ilgi yatırımcı sayısını 9 milyona yaklaştırmış durumda. Biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Türkiye’nin kadın yatırımcı profilini inceledik.

Türkiye’de kadınların altın biriktirme eğiliminde olduğu bilinen bir gerçek. Ancak son dönemde borsaya kadınların da büyük bir ilgi göstermeye başladığını söylemek yanlış olmaz. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) DÜNYA için özel olarak paylaştığı verilere göre, borsada yatırım yapan kadın yatırımcı sayısı Şubat 2023 tarihinde 1 milyon 930 bin düzeyindeyken bu rakam aradan geçen 1 yılda yüzde 98,6 artarak 3 milyon 840 bin kişiye yükseldi.

Geçen yılın şubat ayında erkek yatırımcı sayısına baktığımızda 4 milyon 570 bin olduğunu görüyoruz. Şubat 2024’te ise erkek yatırımcı sayısının yüzde 53,6 artışla 7 milyon 20 bine çıktığı görülüyor. Bir başka deyişle borsadaki yatırımcıların, kurumsal olan yatırımcıları düştüğümüzde yüzde 35,32’sini kadınlar, yüzde 64,68’ini erkekler oluşturuyor. Oransal olarak baktığımızda 2023 yılında kadın yatırımcıların ilgisinin neredeyse iki katına çıktığı ve sermaye piyasalarına ilgilerinin giderek arttığını söyleyebiliriz.

Kadın yatırımcının portföyü 737,5 milyar TL

Portföy değerlerine baktığımızda da kadınların artan ilgisinin sadece sayılardan ibaret olmadığını anlayabiliyoruz. MKK verilerine göre şubat 2023 döneminde hisse senedi piyasasında yatırım yapan kadınların toplam portföy değeri 297 milyar 930 milyon lira düzeyindeyken Şubat 2024 döneminde bu rakam yüzde 147,5 artışla 737 milyar 520 milyon liraya kadar yükseldi. Kadınlar portföylerine bakıldığında yatırımlarının yüzde 50’den fazlasını fonlarda değerlendirdiği görülüyor.

Aynı dönemde erkeklerin portföy değeri ise 1 trilyon 129 milyar liradan yüzde 122 artışla 2 trilyon 513 milyar lira oldu. Kadın yatırımcı sayısının ve portföy değerinin artmasına rağmen, kadınlar toplam portföy değerinin sadece yüzde 22,68’lik kısmını oluşturuyor. Bu oranın arttığı görülse de hala gidecek çok yol olduğunu söylemek yanlış olmaz.

41-60 yaş arası kadınların portföy değeri 353 milyar TL

MKK verilerine göre Şubat 2024 itibarıyla yaş gruplarına baktığımızda en fazla kadın yatırımcı sayısının olduğu yaş aralığı 21-40 arası olarak görünüyor. Yani genç kadın yatırımcı sayısı 1 milyon 790 bin kişi olurken, 41-60 yaş aralığındaki kadın yatırımcı sayısının 1 milyon 370 bine yükselmiş durumda. Ancak portföy değerine baktığımızda 41-60 arasındaki kadınların portföy değerinde önemli bir yer kapladığı görülüyor. Buna göre 21-40 yaş arası kadın yatırımcıların portföy değerleri 119 milyar 466 milyon TL iken 41-60 yaş aralığındaki kadın yatırımcıların portföy değerinin 353 milyar 24 milyon TL olması dikkat çekici.

0-20 yaş arası 170 bin yatırımcı

Verilere göre 0-20 yaş arasında kadın yatırımcı sayısı 170 bin kişi ve portföy değeri de 5,3 milyar TL düzeyindeyken, 61-80 yaş aralığındaki kadın yatırımcı sayısının 450 bin, portföy değerinin ise 216 milyar TL.

“Cinsiyet dağılımında daha dengeli bir seviyeye doğru ilerliyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, kadın yatırımcı sayısının düzenli artış göstermesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Şubat 2024 sonu itibarıyla toplam yatırımcı içindeki kadın oranının yüzde 35’e ulaşması, sermaye piyasalarımızın tabana yayılırken cinsiyet dağılımında daha dengeli bir seviyeye doğru ilerlediğini göstermektedir.” dedi.

Finansal piyasalarımızın yüksek bir performans sergilediği 2023 yılından sonra 2024 yılı Şubat sonu itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısının yeniden yaklaşık 8,5 milyon civarına geldiğini vurgulayan Arıkan, ilerleyen dönemde gerçekleşecek yeni halka arzlarla birlikte bu artışın sürmesini beklediklerini ifade etti.