Borsada sahne ‘boğa’ların

Birol BOZKURT

Borsada Ayı’lar mı kazanacak, yoksa Boğalar mı? Seçimlerden sonra hızlı bir yükseliş dönemine giren ve ekim ayına kadar yüzde 100’e yakın değer kazanan Borsa İstanbul, Ortadoğu’daki gerginliğin başlamasıyla kazançlarının bir kısmını geri vererek yüzde 15’e yakın düşmüştü.

Halka arzların da etkisiyle 8,5 milyonlara ulaşan yatırımcıların gözü kulağı Borsa İstanbul’a çevrilmiş durumda. 3. çeyrek finansalların güçlü gelmesinin savaş sürecinden dolayı hisse fiyatlarına yansımadığını söyleyen uzmanlar, önümüzdeki dönem için borsada yükseliş potansiyelinin güçlendiğini söylüyor.

Özellikle 8 bin direncinin geçilmesi ile yükselişlerin hızlanacağını düşünen uzmanlar 2024 yılında borsanın 11 bin puanı görebileceğini öngörüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,18 yükselişle 7.946,37 puandan kapattı.

Uzmanlar, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerle başlayan pozitif seyrin, yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğini söyledi. Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken uzmanlar, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Merkez Bankası’nın da bu hafta vereceği faiz kararının fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu belirtiyor.

“2024’te borsa hedefimiz 11 bin puan”

Geçtiğimiz ay jeopolitik risklerin borsa üzerinde negatif etki yaptığını belirten Perform Portföy Yönetimi Fon Yöneticisi Altan Aydın “Borsa İstanbul, genel seçimlerin ardından Mayıs-Ekim döneminde TL bazında %94 değer kazanırken, dolar bazında %41 yükseliş kaydetti.

Ekim ayı başında Hamas-İsrail savaşı ile ortaya çıkan jeopolitik belirsizlik endeks üzerinde baskı yaratırken, genel olarak güçlü gerçekleşen 3.çeyrek finansallarına rağmen endeks Ekim ayında %13 geriledi. Risk primindeki düşüş ve öngörülebilir ekonomi politikası ile yabancı yatırımcı için yeniden cazip olacak olan BIST-100 endeksinin 2024 yılı içinde TL bazında 11.000, dolar bazında da 320 seviyesinin üzerinde olmasını bekliyorum.

Bu potansiyel, alternatif getiriye göre düşük gibi görülse de önümüzdeki yıl sıkı para politikasının devamıyla sektör ayrışmalarının daha belirgin olacağını düşünüyorum. Buna göre sırasıyla gıda perakende, gıda üretici, sağlık/hastane, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerini tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yılsonu beklentimiz 8500- 900 puan arası"

Her şeyiyle zor ve tahmin edebilmenin çok zor olduğu bir yılı geride bıraktığımızı söyleyen İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke, “7500 seviyesinin korunması ve beklentilerin üzerinde gelen bilançolarla bir likte 8500-9000 arasında bir yılsonu kapanışı beklentimizi sürdürüyoruz.

Özellikle holding ve bankacılık hisselerinde hala benzer ülkelere göre iskontolu oluşumuz ve gelen iyi bilançoların henüz fiyatlanmaması 8500 ve üzeri hareketlerde bu iki sektörün öncülük edeceği beklentimizi güçlendiriyor.

Ayrıca son dönemde gelen yabancı raporlar ve yeni ekonomi yönetiminin temasları dikkat çekici. Perşembe günü gelecek faiz kararından sonra yabancı yatırımcı pozisyonlarında da özellikle bu sektörler başta olmak üzere bir artış bekleyebiliriz" diye konuştu.

Merkez’den 250 baz puan faiz artışı bekleniyor

Merkez Bankası bu hafta Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Piyasada genel beklenti faizlerin 250 baz puan artırılması yönünde. Birçok yabancı kuruluşta Merkez Bankası’na yönelik faiz beklentilerini açıklıyor.

Bu kapsamda Societe Generale analistleri bu hafta Merkez Bankası'nın 250 baz puan artışla politika faizini yüzde 37,50 seviyesine çıkaracağını öngördü. Societe Generale (SocGen) analistleri TCMB'nin kasım toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla yüzde 37,50 seviyesine çıkacağı beklentisini paylaştı. SocGen aralık ayında da benzer bir hamle ile politika faizinin yıl sonunda yüzde 40'a çıkarılacağını tahmin etti.

Bankanın tahminleri yurt içindeki piyasa oyuncularının tahminiyle aynı yönde. Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi de politika faizinin kasım ayında yüzde 37,50 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi. TCMB bundan önceki üç toplantıda şahin hamleler yapmıştı. Son olarak banka 500 baz puan artışla politika faizini yüzde 35 seviyesine çıkarmıştı.