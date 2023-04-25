Borsada 'seçim modu'

Birol BOZKURT

Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısını üzen Borsa İstanbul seçimlere az bir süre kala bekleme moduna geçti. 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 28,6 yükselen endeks bu yıl aynı dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 8 kaybettirdi.

Yıl başından itibaren geçen yılki rallinin düzeltmesinin yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, seçim yaklaştıkça işlem hacimlerinin düştüğüne dikkat çekiyor. Uzun vadede borsada yönün yukarı olduğuna ve yeni rekorlar kırılabileceğine dikkat çeken uzmanlar önümüzdeki dönemde gıda, otomotiv, turizm ve havayolu sektörlerinin ön plana çıkacağını düşünüyor.

Borsaya yatırımcı akını sürüyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde bakiyeli hesap sayısı 21 Nisan haftası itibarıyla 10 milyonu aştı. Bir önceki hafta 9 milyon 774 bin 349 olan bakiyeli hesap sayısı, geçen hafta 10 milyon 113 bin 227'ye çıktı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 4 milyon 779 bin 873 olan pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 779 bin seviyesine yükseldi. Aynı dönemde toplam yatırımcı sayısı 30 milyon 544 bine ulaştı. Toplam hesap sayısı 62 milyon 700 bine çıkarken, bakiyeli yatırımcı sayısı da 7 milyon 727 bine geldi.

Yatırımcı sayısındaki artışta halka arzların etkili olduğunu söyleyen Ahlatcı Yatırım Araştırma ve Kurumsal Finansman Müdürü Barış Ürkün, “SPK’nın aldığı yeni ilke kararları ile halka arzlarda yerli yatırımcıyı desteklemesi de ilerleyen periyotta borsadaki yerli yatırımcı sayısının artmasına olanak sağlayabilir. Seçim sonrası süreçte ise Borsa İstanbul’a olan ilgi artmaya devam edebilir” dedi.

Borsada yön yukarı

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla işlem hacimlerinin yeniden artmasını beklediğini ifade eden Ürkün, “Seçim sonuçlarının belirsizlik yaratması durumunda ise yatırımcıların tedbirli davranmaları gerekebilir. Ancak her halükarda uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen yatırımcı grubu için bir sorun oluşacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

Seçimlere kadar ve seçimlerden sonra bir süre borsanın baskı altında kalabileceğini dile getiren Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Seçimlerin ardından güvenin yeniden sağlanması ve TL’nin denge seviyesini bulmasının ardından yabancı yatırımcı ilgisinin de yeniden artmasıyla 2023 yılının sonuna doğru ya da 2024’ün ilk yarısında borsanın yeni rekorları denemesi söz konusu olabilir.

Kısa vadeli endekste baskının devam etmesini beklemekle birlikte, 12 aylık dönemde BIST100’e ilişkin olarak hedefimiz 6.800 seviyelerinde ve bu da %37 yukarı işaret ediyor” dedi. Seçimlere doğru giderken piyasalarda yataya yakın bir hareketlilik görüldüğünü söyleyen Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, “Yatırımcı sayılarının artması borsaya olan ilginin devam edeceği ve halen diğer enstrümanlara oranla kazanç getirisi beklentisinin yüksek olduğunun göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.

Teşviklerin seçim dönemi boyunca 2023 yılının genelinde görülebileceğini düşündüğümüzde borsamızda rekor seviyelerin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Aktif olarak bilanço dönemini değerlendirdiğimizde ise bankacılık ve sigortacılık alanında da kar marjları daralsa da seçim sonrasında bu alanlarda da ortadan kalkan belirsizliğin de etkisiyle yabancı yatırımcıların ilgisinin artacağı görüşündeyiz” ifadelerini kullandı.

Dört sektör öne çıkıyor

Seçimlerden sonra öne çıkacak sektörleri de değerlendiren Barış Ürkün şöyle devam etti; “Temettü verimi yüksek, gelecek projeksiyonları açık ve net olan ve net borç/FAVÖK rasyosu sürdürülebilir seviyelerde bulunan gıda, gıda perakendeciliği, otomotiv, turizm, havayolu taşımacılığı, telekom gibi sektör hisselerine yatırım da rasyonel bir karar olacaktır. Geçen hafta başlayan ilk çeyrek finansal sonuç açıklamalarının ise seçim süreci nedeniyle yaşanan belirsizliğin gölgesi altında kalabileceğini düşünüyoruz.”

Borsada 5000 seviyesi üzerinde bir trend hareketi oluşmadığını belirten Ceyhun Yavaş, “Bu durumun seçim belirsizliğinden kaynaklandığı görüşündeyiz ve seçimden sonraki stratejilere yoğunlaşmanın faydalı olacağı kanısındayız. Yılın 2.yarısından itibaren otomotiv ve havacılık sektörü verileri iyi geldiğini takip ediyoruz ve teşviklerinde açıklanması piyasalardaki hareketliliği artmasını beklemekteyiz” diye konuştu.

İlk çeyrekte şirket bilançolarının genel anlamda zayıf olacağını düşündüklerini söyleyen, Cemal Demirtaş, “Enflasyonun şirket maliyetlerine baskı yapması, bankacılık sektörü kârlarının bir önceki çeyreğe göre gerilemeye başlaması, deprem sonrası oluşan vergi ve diğer giderlerin mali yapıları zorlaması, ihracat yapan şirketlerde kâr makasının daralması gibi faktörler, ilk çeyreğe ilişkin beklentileri olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki dönemde hisse senedi seçimlerinde çok daha seçici olunmasında fayda var seçimlerden sonra ise özellikle TL’nin denge sağlamasının ardından borsa da yeniden toparlanabilir” dedi.

Piyasalarda gözler Fed'in atacağı adımda

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken, Banka'nın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidilebileceğine yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor. Fed üyeleri, büyük oranda "şahin" duruşlarını korurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bununla birlikte haziran toplantısına ilişkin öngörülerin belirsiz kalmaya devam etmesi, pay piyasalarının yön bulmasını zorlaştırıyor. Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin piiyasalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.