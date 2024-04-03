Borsada yatırımcı sayısı 1 yılda iki katına çıktı

Son yıllarda enflasyonist ortamın etkisiyle tasarruf eğilimleri artan vatandaşların Borsa İstanbul’a ilgisi sürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun açıkladığı verilere göre, mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artarak 8 milyon 225 bin 125 kişi oldu.

Aynı dönemde bakiyeli hesap sayısı son 1 yılda yüzde 67,80 artarak 15 milyon 667 bin 064 olurken, bakiyeli yatırımcı sayısı ise yüzde 58,19 artarak 11 milyon 351 bin 544 kişi oldu ve kayıtlı yatırımcı sayısı 34 milyon 763 bin 775 kişiye ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 1 milyon ve üzerinde portföyü olan yatırımcı sayısı Mart ayında 235 bin 198’e geriledi.

Borsada yatırımcı sayısı Mart ayında halka arzların da etkisiyle yeniden artış gösterirken, 1 milyon TL üzerinde portföyü olan yatırımcıların ise azaldığı izlendi. Şubat ayında bu portföy diliminde 246 bin 742 yatırımcı yer almıştı. MKK verilerine göre Mart ayında bu yatırımcı grubunun portföy büyüklüğü de bir önceki aya göre yatay bir performansla 4,64 trilyon TL oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin, son 10 yılın nisan aylarında 8 kez yükseliş kaydetmesi, “boğa” olarak adlandırılan, yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcıların iştahını artırıyor. Son 10 yılın nisan aylarında BIST 100 endeksinin performansı incelendiğinde, yükseliş görülen 8 ayın ortalaması yüzde 5,31 hesaplanırken, düşüş olan 2 ayın ortalaması ise yüzde 6,66 oldu.

Borsa nisan aylarını seviyor

BIST 100 endeksi, son 10 yılın en iyi nisan performansını yüzde 12,79’luk değer kazancıyla 2020’de sergilerken, en kötü performansını ise yüzde 9,26’lık gerilemeyle 2018’de gösterdi.

Son 10 yılın nisan aylarında ana endekslerin performanslarına bakıldığında, sınai endeksinin BIST 100 ile uyumlu olarak 8 kez değer kazandığı görülürken, hizmetin 7, malinin 6 ve teknolojinin 5 defa yükseldiği gözlemlendi. Borsa İstanbul’un son 5 yılın nisan aylarına yakından bakıldığında, 4 kez yatırımcısının yüzünü güldürdüğü görülüyor. Bu dönemlerde özellikle ulaştırma sektörünün ortalama aylık yüzde 16,2’lik artış kaydetmesi dikkati çekiyor.

Analistler, endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan bankacılık sektörünün de aynı dönemlerde 4 kez değer kazanarak ortalama yüzde 8,08 yükselişle yatırımcısını sevindirdiğini anımsattı. Analistler, açıklanmaya başlayacak ilk çeyrek bilançolarına ilişkin beklentilerin fiyatlanmasının yanı sıra ısınan havalar nedeniyle hareketlenmeye başlayan gıda, içecek sektörü ile bu dönemde başlayan düğün ve turizm sezonunun direkt ya da dolaylı bir çok şirketin hisse fiyatlarını hareketlendirdiğini ifade etti.

Söz konusu nedenlerden dolayı, nisan aylarının genel olarak borsada “boğaların zamanı” şeklinde değerlendirildiğini kaydeden analistler, bu durumun BIST 100 endeksinin nisan dönemlerindeki performanslarına bakıldığında da anlaşılabileceğini söyledi. Analistler, her dönemin kendi konjonktür yapısının ayrı olduğu ve değişim gösterebileceği uyarısında bulunurken, bu yıl seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı bir nisan ayına başlandığını ve şirketlerin enflasyon muhasebesi yöntemi ile bilançolarını açıklayacaklarını anımsattı.

Baharlık hisseler

Borsa İstanbul'da son 5 yılın nisan ayları detaylı incelendiğinde, 52 hisse senedinin en az 4 kez BIST 100 endeksine göre daha iyi performans göstermesi dikkati çekiyor. Bu dönemde sektör endeksleri arasında son 5 yılın 4'ünde BIST 100 endeksine göre daha iyi ortalama getiri sağlayan sektörler yüzde 7,85 ile ulaştırma ve yüzde 2,04 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Son 5 yılda BIST 100 endeksine göre her yıl daha iyi getiri sağlayan hisseler arasında Casa Emtia Petrol'ün performansı öne çıkarken, onu MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar, Pegasus, Ege Seramik, Ege Gübre ve Ülker izledi. Son 5 yılın nisan aylarının en az 4'ünde endekse göre daha iyi performans gösteren hisselere bakıldığında, Ekiz Yağ ve Sabun Sanayi yüzde 98,56, Otto Holding yüzde 40,52 ile öne çıktı.