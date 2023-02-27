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Borsada yatırımcı sayısı 3 milyon 870 bine geriledi

Deprem felaketi nedeniyle borsanın işleme kapatıldığı günleri de kapsayan 3 Şubat-24 Şubat arasında Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 128 bin 486 azaldı.

Dünya Gazetesi
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Son hafta hisse senetlerinin piyasa değeri ise 5,58 trilyon lira seviyelerinde seyretti. Kahramanmaraş depremlerinin ardından sert düşüşler yaşayan ve 9 Şubat’tan itibaren 5 gün boyunca işlemlerine ara verilen Borsa İstanbul, 2 Şubat ile 24 Şubat 2023 tarihleri arasındaki dönemde 128 bin 486 yatırımcı kaybetti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 24 Şubat tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 3 milyon 870 bin 740 olarak açıklandı. Son verinin yayımlandığı 3 Şubat ile biten haftaya göre ise, borsada yatırımcı sayısı 128 bin 486 azaldı. 24 Şubat tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 3 milyon 870 bin 740 olarak açıklandı. Son verinin yayımlandığı 3 Şubat ile biten haftada ise, borsada yatırımcı sayısı 3 milyon 999 bin 226 olarak gerçekleşmişti.