Borsada yatırımcı sayısı yeniden 5 milyonun üzerinde
Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı, 19 Mayıs haftasında yeniden 5 milyonun üzerine çıktı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 12 Mayıs haftasında 4,8 milyona gerileyen pay senedi yatırımcı sayısı, 200 bin kişiden fazla artarak geçen hafta 5,02 milyona yükseldi.
Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı, 19 Mayıs haftasında yeniden 5 milyonun üzerine çıktı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 12 Mayıs haftasında 4,8 milyona gerileyen pay senedi yatırımcı sayısı, 200 bin kişiden fazla artarak geçen hafta 5,02 milyona yükseldi.
Verilere göre, geçen hafta bakiyeli yatırımcı sayısı 7,8 milyondan 7,96 milyona, bakiyeli hesap sayısı ise 10,26 milyondan 10,43 milyona yükseldi.
Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, Merkez Bankası'nın nakit avans kararının damgasını vurduğu perşembe gününü yüzde 3,43'lük düşüşle 4501 puandan tamamladı. BIST 100 geçen hafta yüzde 0,21 yükselirken son bir ayda ise yatırımcısına yüzde 11'den fazla kaybettirdi.