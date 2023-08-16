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Borsada yatırımcı sayısında rekor!

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı rekor kırdı.

Haber Merkezi
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Yüksek enflasyon nedeniyle parasını korumak isteyen; döviz, altın ve mevduat faizinde umduğunu bulamayanlar Borsa İstanbul'a akın etti.

Resmi verilere göre 15 Ağustos itibariyle elinde hisse senedi bulunan yatırımcı sayısı 5 milyon 636 bin 160 olarak kayda geçti. 

Yıllık yatırımcı sayısı bir yılda yüzde 114,06'lık yükselişle 3 milyon 3 bin 124 kişi arttı. Aylık yatırımcı sayısındaki artış 1 milyon 216 bin 954 oldu. Artış oranı yüzde 27,54 olarak ölçüldü. 