Borsadan iki rekor birden (12 Temmuz 2024 BIST 100 endeksi)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 11.064,85 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 11.113,55 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,75 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,61 ile ulaştırma oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.