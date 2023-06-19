"Borsaya hızlı giriş bekliyoruz"

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Ekonomi koltuğuna Mehmet Şimşek’in gelmesi ve Merkez Bankası koltuğuna Hafize Gaye Erkan’ın oturmasıyla ‘ortodoks’ beklentiler arttı.

Bu kapsamda Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 9 Haziran haftasında 262 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

İTO Başkanı Avdagiç, borsaya ‘makro dengeler’in düzenlenmesi halinde hızlı bir yabancı girişi öngördü.

Hürriyet’ten Şenay Büyükköşdere’ye konuşan Avdagiç şunları söyledi: ‘‘Seçimin hemen ardından ekonomi adına pozitif sinyaller geldi. Dost ülkelerin yatırım iştahı arttı. Yabancı yatırımcının önce borsaya ve iç borçlanma senetlerine sonra doğrudan yatırıma gelmesini bekliyoruz. Borsada sektör ayrımı yapmaksızın Türkiye’deki birçok şirketin değeri göre çok cazip bir noktada. Makro dengeler yabancı yatırımcı açısından beklentilere uygun hale gelirse borsaya çok hızlı bir giriş olacağını öngörüyoruz"